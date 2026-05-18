Novorizontino empata na Série B e se prepara para ‘decisão’ na Sul-Sudeste

O Grêmio Novorizontino lutou até o final, fez um duelo bem disputado contra o Cuiabá e somou mais um ponto importante no Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar em 0 a 0 com o time mato-grossense, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na noite de sábado, 16, pela 9ª rodada do Brasileiro.

Em um confronto equilibrado, o Tigre do Vale mostrou solidez defensiva e personalidade para suportar a pressão da equipe mandante, especialmente na segunda etapa. Destaque para o goleiro Jordi, que realizou importantes defesas na reta final e garantiu o resultado fora de casa.

A equipe de Enderson Moreira também teve seus momentos ofensivos ao longo da partida, principalmente no primeiro tempo, quando criou boas oportunidades com Juninho, que chutou sobre o gol, Robson, que teve o chute interceptado pela zaga, e Vinícius Paiva, que também mandou perto do gol. A equipe buscou explorar velocidade e transições, mantendo o equilíbrio.

Na etapa final, as melhores chances no ataque foram nas finalizações de Carlão e Tavinho, que o goleiro defendeu. Léo Naldi ainda errou o alvo em contragolpe do Tigre em bola servida por Tavinho, e com Carlão, que de cabeça mandou à direita do gol. Com uma atuação consistente na defesa e duas boas intervenções de Jordi, que entrou no lugar de César Augusto, o Tigre administrou bem os momentos de pressão e assegurou mais um ponto importante na competição, que fez chegar aos 13 pontos, ocupando provisoriamente a 7ª colocação.

Pela Série B, o Aurinegro volta a campo no próximo sábado, dia 23, às 16h, quando recebe o Ceará, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Antes disso, porém, terá a partida de ida pela semifinal da Copa Sul-Sudeste diante da Chapecoense, na quarta-feira, 20, às 19h.