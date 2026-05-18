Grêmio Catanduvense é atropelado e segue sem vencer na Segundona

O Grêmio Catanduvense foi goleado por 4 a 0 pelo Independente de Limeira, no sábado, no Estádio Silvio Salles. É a quinta derrota do Bruxo, em cinco rodadas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23. O time ocupa a lanterna do Grupo 2.
O primeiro tempo da partida foi equilibrado e o time de Catanduva até perdeu chances, com Ruan e Glauco. O Galo de Limeira abriu o placar aos 23 minutos e mostrou eficiência na segunda etapa da partida, com gols aos 11, 35 e 46 minutos.
A rodada ainda teve o empate de São Carlos e Santacruzense em 1 a 1, e a vitória da Matonense sobre o Mogi Mirim, foram de casa, por 3 a 1.
Com esses resultados, o Independente lidera isolado com 15 pontos, seguido pela Matonense, que tem 12. Santacruzense e São Carlos fecham o G4 com 7 pontos cada. O Mogi Mirim permanece com 3 pontos, e o Grêmio Catanduvense segue sem pontuar.
O próximo desafio do Bruxo, abrindo o returno da competição, será contra o Santacruzense, no Silvio Salles, no dia 24 de maio, domingo, às 10h.
REGIÃO
No Grupo 1, composto por várias equipes da região, José Bonifácio lidera com 11 pontos, seguido por Tupã, com 9, Assisense e América de Rio Preto, com 8, fechando o G4. Depois aparecem o Santa Fé, com 3 pontos, e o Riopretano, que tem 2.
