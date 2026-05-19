Clube de Xadrez favorece o desenvolvimento cognitivo e a integração

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Unifipa promove nesta quarta-feira, dia 20, a formação oficial do Clube de Xadrez Unifipa. A atividade acontece às 18h, na Sala Movimento e Saúde, no Campus Sede. As inscrições são gratuitas e abertas a estudantes, colaboradores da Fundação Padre Albino e membros da comunidade interessados em participar.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática do xadrez como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, integração social e promoção do bem-estar. O projeto será conduzido pelo Prof. Me. Marcus Vinicius Seixas, integrante do NAP, com participação de alunos do curso de Educação Física.

Segundo Marcus, o clube pretende oferecer espaço acessível para pessoas interessadas em desenvolver habilidades como raciocínio lógico, pensamento estratégico, concentração e tomada de decisão. A prática do xadrez também é apontada como atividade que pode contribuir para a redução do estresse e para a integração entre diferentes públicos.

O evento marca o início oficial das atividades do Clube de Xadrez Unifipa, que busca estimular o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes por meio de encontros e práticas voltadas ao esporte intelectual. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio do formulário eletrônico.