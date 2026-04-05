Esporte
Novorizontino empata com o CRB no Jorjão e soma mais um ponto
Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino - Em confronto equilibrado, Tigre construiu vantagem no segundo tempo, mas levou o empate
Tigre acabou castigado no final levando o gol de empate e ocupa a 14ª colocação com 2 pontos
Por Da Reportagem Local | 05 de abril, 2026

O Grêmio Novorizontino empatou em 1 a 1 com o CRB, de Alagoas, na noite deste domingo, 5, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão da Série B.

Em um confronto equilibrado e de poucas oportunidades claras, o Tigre do Vale chegou a construir a vantagem no segundo tempo. Carlão saiu do banco de reservas e abriu o placar aos 29 minutos da etapa final, com oportunismo em cabeceio dentro da área após cruzamento de Rômulo.

Com a vantagem, o Novorizontino controlou boa parte das ações, buscando administrar o resultado diante de um adversário que apostava nas transições ofensivas. Rômulo chegou a exigir outra boa defesa do goleiro Matheus Albino e também acertou o travessão do rival em finalização de fora da área. Já nos acréscimos, o CRB conseguiu o empate com Dadá Belmonte, decretando o empate de 1 a 1.

Com 2 pontos, o Novorizontino ocupa a 14ª posição no Brasileirão e foca na preparação para buscar a vitória contra o América-MG, no próximo domingo, dia 12, às 18h. Antes, a equipe volta suas atenções para a Copa Sul-Sudeste, já que na quinta-feira, às 20h, receberá o São Bernardo, no Jorjão.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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