Novorizontino e Mirassol fazem clássico regional neste domingo

O Grêmio Novorizontino defenderá a liderança do Paulistão diante do Mirassol, neste domingo, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade vizinha. O rival do interior não perde em casa há 22 partidas. Caso supere o desafio contra o Leão, no "Clássico Tião", o Tigre consolidará sua presença nas quartas de final do estadual, já que soma 12 pontos, cinco à frente do primeiro time fora do G8.

“Com esse sucesso (liderança) vem a responsabilidade de continuar fazendo bons jogos, não deixar baixar a guarda e o professor fala uma frase muito importante pra gente e tentamos absorver ela, que é você limpar o HD. Depois de um grande jogo limpar o HD porque logo em seguida tem um próximo jogo”, disse o volante Luís Oyama, que tem 55 jogos, 2 gols e 4 assistências com a camisa do Tigre.

Na sexta-feira, o técnico Enderson Moreira e sua comissão técnica comandaram trabalhos físicos de reforço muscular na Academia da Toca do Tigre 2 e técnicos e táticos em campo. Oyama também falou da importância de ter uma semana cheia para recuperação e treinos de aquisição para o elenco depois do time fazer cinco partidas em um intervalo de 15 dias.

“Foram muitos jogos em poucos dias, o principal foi recuperação e descanso, então é muito importante tem essa semana cheia pra questão de ajustar algumas coisas, absorver ainda mais a filosofia de trabalho do professor, a gente vem fazendo um semana muito boa pra esse próximo jogo e temos tudo para continuar bem no campeonato”, emendou Oyama.