Novorizontino e América empatam sem gols; Mirassol avança

O Grêmio Novorizontino ficou no empate sem gols no duelo com o Itaquá Athletico Clube, time anfitrião do grupo que tem sede em Itaquaquecetuba. A partida foi na tarde desta quarta-feira, 7, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, pela segunda rodada da Copinha.

Com o resultado, as equipes mantiveram a invencibilidade na competição e somaram um ponto, chegando a quatro. O Novorizontino lidera a chave por levar vantagem no saldo de gols, após vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, enquanto o IAC aparece na segunda colocação.

Na última rodada da primeira fase, no sábado, o Novorizontino enfrenta o Juventude Samas-MA, às 13h, e o Itaquá encara o Náutico-PE, às 15h15. Os dois primeiros avançam no torneio.

Outro representante da região, o Mirassol bateu o Linense por 1 a 0 na segunda-feira, em Bálscamo, e garantiu a classificação antecipada. A última rodada será nesta quinta: às 18h15 se enfrentam Linense e Forte e às 20h30 entram em campo Mirassol e Sport.

Já o América empatou sem gols com a Inter de Limeira na terça-feira, 6, no Teixeirão, com gol perdido aos 46 minutos do primeiro tempo. Com 2 pontos, o time de Rio Preto é o vice-líder, atrás do Bahia, que tem 4. A última rodada terá Inter x CSA e América x Bahia, na sexta-feira.