Novorizontino busca a virada nos acréscimos e segue líder do Paulistão

Em mais uma noite de superação no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória heroica diante do São Bernardo por 2 a 1, de virada, no sábado, pela 7ª rodada do Paulistão. Em uma partida marcada por forte chuva, atraso no início e muita intensidade, o Tigre do Vale manteve a liderança da competição e deu um passo importante para garantir a primeira colocação.

Mesmo controlando as ações desde o início, foi o São Bernardo quem abriu o placar. O Tigre, porém, manteve a postura ofensiva e foi recompensado aos 34 minutos, quando Rômulo aproveitou boa jogada de Robson e deixou tudo igual no Jorjão.

A etapa final foi eletrizante. Logo no início, o São Bernardo teve Manzoli expulso após revisão do VAR. Com superioridade numérica, o Tigre aumentou a pressão, criou chances claras e acertou o travessão com Robson, além de exigir grandes defesas do goleiro adversário. Pouco depois, Foguinho também recebeu cartão vermelho, deixando o adversário com dois jogadores a menos.

Mesmo assim, o São Bernardo chegou a marcar, mas o gol foi corretamente anulado pelo VAR por toque de mão. A persistência aurinegra foi premiada já nos acréscimos. Juninho, que havia entrado no segundo tempo, acertou um belo chute de fora da área e garantiu a virada, levando a torcida ao delírio em Novo Horizonte.

Com o resultado, o Grêmio Novorizontino segue na liderança do Paulistão, agora com 16 pontos, e pode confirmar matematicamente a primeira colocação da fase inicial já nesta rodada, dependendo dos demais resultados. A campanha sólida reforça o bom momento da equipe e a regularidade do trabalho do clube e do comandado de Enderson Moreira.

Na última rodada da fase de grupos, o Tigre do Vale enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo, dia 15, às 20h30. Todas as partidas da rodada final do Paulistão serão disputadas no mesmo horário.