Esporte
Novorizontino busca a virada nos acréscimos e segue líder do Paulistão
Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino - Tigre manteve a postura ofensiva e foi recompensado ao final
Grêmio Novorizontino conquistou a 5ª vitória na competição e chegou aos 16 pontos
Por Da Reportagem Local | 09 de fevereiro, 2026

Em mais uma noite de superação no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória heroica diante do São Bernardo por 2 a 1, de virada, no sábado, pela 7ª rodada do Paulistão. Em uma partida marcada por forte chuva, atraso no início e muita intensidade, o Tigre do Vale manteve a liderança da competição e deu um passo importante para garantir a primeira colocação.

Mesmo controlando as ações desde o início, foi o São Bernardo quem abriu o placar. O Tigre, porém, manteve a postura ofensiva e foi recompensado aos 34 minutos, quando Rômulo aproveitou boa jogada de Robson e deixou tudo igual no Jorjão.

A etapa final foi eletrizante. Logo no início, o São Bernardo teve Manzoli expulso após revisão do VAR. Com superioridade numérica, o Tigre aumentou a pressão, criou chances claras e acertou o travessão com Robson, além de exigir grandes defesas do goleiro adversário. Pouco depois, Foguinho também recebeu cartão vermelho, deixando o adversário com dois jogadores a menos.

Mesmo assim, o São Bernardo chegou a marcar, mas o gol foi corretamente anulado pelo VAR por toque de mão. A persistência aurinegra foi premiada já nos acréscimos. Juninho, que havia entrado no segundo tempo, acertou um belo chute de fora da área e garantiu a virada, levando a torcida ao delírio em Novo Horizonte.

Com o resultado, o Grêmio Novorizontino segue na liderança do Paulistão, agora com 16 pontos, e pode confirmar matematicamente a primeira colocação da fase inicial já nesta rodada, dependendo dos demais resultados. A campanha sólida reforça o bom momento da equipe e a regularidade do trabalho do clube e do comandado de Enderson Moreira.

Na última rodada da fase de grupos, o Tigre do Vale enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo, dia 15, às 20h30. Todas as partidas da rodada final do Paulistão serão disputadas no mesmo horário.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
