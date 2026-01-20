Novorizontino bate o Primavera de virada e cola nos líderes do Paulistão

O Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória heroica contra o Primavera, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, na tarde de sábado, 17, pela 3ª rodada do Paulistão.
Depois de estar perdendo por 2 a 0, diminuiu, viu o rival ampliar em 3 a 1, mas não desistiu de lutar e buscou o empate e a virada já nos acréscimos da etapa final, marcando 4 a 3 no time da casa. Rômulo convertendo pênalti sofrido por Mayk, Robson, Maykon Jesus e Robson novamente marcaram para o Tigre, que chegou aos 6 pontos e colou nos líderes do estadual.
A primeira etapa foi de equilíbrio e chances para os dois lados, porém, o time da casa levou a melhor marcando aos 10 minutos com Gabriel Poveda e aos 19 com Renatinho. Sem perder a garra o Tigre diminuiu em cobrança de pênalti sofrida por Mayk, aos 33. Rômulo cobrou forte no canto esquerdo e fez 2 a 1. Ainda teve chance de empatar com Tavinho, mas o goleiro salvou.
Na etapa final, Eduardo Brock recuou pra Jordi que passou da linha da bola e acabou tocando contra as próprias redes, 3 a 1. Sem perder seu foco o Novorizontino foi buscar o placar. Aos 9 minutos, Maykon Jesus, que havia entrado no intervalo e fazia a sua estreia, fez a jogada pela esquerda e cruzou na medida pra Robson desviar de cabeça e descontar. Aos 21, Maykon Jesus arrancou do meio de campo passou pela defesa rival e bateu cruzado no alto pra empatar, 3 a 3.
Aos 48 minutos, o prêmio pelo esforço. Robson recebeu na área, driblou o zagueiro Afonso e com categoria tocou por cima de Victor Hugo para decretar a virada por 4 a 3.
