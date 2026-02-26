Novorizontino atropela o Nacional e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

O Grêmio Novorizontino mais uma vez confirmou sua força no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e garantiu classificação à 3ª fase da Copa do Brasil, ao vencer o Nacional, do Amazonas, por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 25.

Após um primeiro tempo de controle territorial, volume ofensivo, mas perdeu boas chances, a principal com Robson, que mandou sobre a meta do goleiro Caio Alan. O Tigre do Vale voltou do intervalo com mudanças, foi mais eficaz e decisivo, construindo a vitória.

Sem Léo Naldi e o técnico Enderson Moreira suspensos por punições carregadas de 2025, o auxiliar Luís Fernando Flores comandou a equipe à beira do campo. Matheus Bianqui jogou no meio-campo na formação inicial. As mudanças promovidas na etapa final, com as entradas de Vinícius Paiva, Jardiel e Juninho surtiram efeito imediato e fizeram o Tigre deslanchou.

Aos 7 minutos, Paiva fez a jogada de habilidade na direita e bateu cruzado na medida para o estreante Jardiel, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Aurinegro. Aos 25, Vinícius Paiva novamente infiltrou pela direita ganhando do marcador e teve de finalizar duas vezes para vencer o goleiro, 2 a 0.

Seguro e dominante, o Tigre chegou ao terceiro gol em cobrança de pênalti sofrida por Luís Oyama e convertida por Rômulo, que alcançou seu 6º gol na temporada. Para fechar a noite, Matheus Bianqui acertou um belo chute de fora da área e decretou a goleada por 4 a 0.

O Novorizontino avança e aguarda a definição do próximo adversário. Agora, o foco se volta novamente ao Paulistão. Neste sábado, às 20h30, o Tigre recebe o Corinthians, no Jorjão, pela semifinal, com objetivo de escrever mais um capítulo importante na sua história, buscando uma vaga na grande decisão. Os ingressos para a partida estão esgotados.