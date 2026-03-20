Catanduva precisa vencer amanhã para garantir vaga no Paulista

O Catanduva precisa fazer a lição de casa e vencer o Paulista de Jundiaí neste sábado, dia 21, no Estádio Silvio Salles, para conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3. Todos os jogos da rodada, a última da etapa inicial, serão realizados às 15h.

Com 21 pontos, o Catanduva é o 9º colocado na tabela. Uma vitória leva o time a 24. O União São João, que está em 8º, com 21 pontos, enfrenta o São Bernardo, o 6º com 22 pontos. Qualquer placar desse jogo - desde que o Catanduva vença - garante a classificação do Santo.

Apesar de precisar “apenas” da vitória, o confronto contra o Paulista não será fácil. O time de Jundiaí soma 20 pontos e está na 10ª colocação. Uma vitória do Paulista, combinada com tropeços de Rio Claro ou União São João, garante o time de Jundiaí na próxima fase.

Os ingressos para o duelo decisivo estão à venda na loja Território do Esporte, na rua Brasil, 680, no Centro. A arquibancada geral custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, enquanto a coberta tem valores de R$ 30 e R$ 15, respectivamente. No sábado, a venda na bilheteria inicia às 11h.

Crianças de até 14 anos não pagam entrada na geral, mas a retirada dos ingressos precisa ser feita de forma antecipada no ponto de venda ou na bilheteria. Informações: 17 99135-1716.

CAMPANHA

Catanduva iniciou a jornada na Série A3 com vitória sobre a Francana (1 a 0), seguida por empate com o Rio Preto (2 a 2). Depois vieram duas vitórias contra Itapirense (2 a 0) e União Suzano (3 a 2), empate com o Rio Claro (0 a 0) e a primeira derrota para o São Bernardo (1 a 0).

O time bateu o União Barbarense por 3 a 0, mas depois amargou longa sequência sem vencer diante do Rio Branco (0 a 0), Marilia (1 a 1), Portuguesa Santista (3 a 1), XV de Jaú (0 a 0), União São João (2 a 0) e Desportivo Brasil (0 a 0). Contra o Bandeirante, reencontrou a vitória (2 a 1).