Catanduva conquista 22 medalhas e cinturões no Paulista de Kickboxing

Com três equipes da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) representando a cidade, Catanduva brilhou no Campeonato Paulista de Kickboxing, realizado em Indaiatuba, pela Federação KIC. Ao todo, foram mais de 25 atletas e 22 medalhas conquistadas: 12 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze.

Destaque especial para os atletas Jorge Silva (Cyborg) e Alisson Silva Ribeiro, que conquistaram os títulos paulistas e os cinturões na modalidade K-1 avançado.

Cyborg defendeu a Academia Champions e sagrou-se campeão paulista na categoria peso pesado, garantindo o cinturão após nocaute; já Alisson Ribeiro, pelas academias Champions e Legacy Fight, foi campeão da categoria até 65 kg após vencer três lutas e um nocaute na final.

Em nota, a Smel Catanduva afirmou que segue apoiando e incentivando o desenvolvimento do esporte no município, fortalecendo atletas e equipes em diversas modalidades. “Parabéns a todos os envolvidos por levarem o nome de Catanduva ao topo.”