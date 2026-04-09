Novorizontino apresenta case em evento de tecnologia da Microsoft

O Grêmio Novorizontino foi uma das atrações do evento ‘Soluções para o Futuro do Futebol’, em São Paulo, na sede da Microsoft, que marcou o início da parceria da Microsoft Sports e da empresa Red Innovations, que também é parceira do Tigre do Vale desde setembro de 2024 na utilização do aplicativo PROSIX.AI na análise de desempenho das categorias de base. O diretor-presidente Genilson da Rocha Santos, o coordenador metodológico da base Carlos Thiengo, o coordenador de saúde e performance Renato Gelak e o analista de desempenho e auxiliar-técnico do sub-20 Davi Pereira representam o Aurinegro numa noite marcante.

“A participação do Novorizontino foi como protagonista do evento, uma vez que nós mostramos como o clube fez para que na prática funcionasse cada detalhe dos processos aplicados. O clube abriu uma grande possibilidade para que novos projetos sejam aqui realizados e com isso nosso crescimento seja cada vez mais seguro e sustentável”, disse Genilson, que presentou a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham, com uma camisa oficial personalizada do Tigre, e ouviu que a empresa estará sempre apoiando novos projetos dentro do clube.

O Tigre do Vale falou sobre o processo de formação de suas categorias de base e seu Currículo de Formação. “A participação no evento possibilitou que nós pudéssemos apresentar a construção do currículo do Grêmio Novorizontino destinada à formação dos jogadores, em especial a construção e o desenvolvimento do Tiger Hub Science and Innovation, junto aos parceiros, que vai possibilitar a ampliação no oferecimento de tecnologias que nos ajudarão a compreender com maior amplitude e profundidade, os processos de desenvolvimento do jogador”, acrescentou Thiengo.

O novo programa desenvolvido pela Microsoft em parceria com a Red Innovations tem como base a Análise Multiforme desenvolvida no clube, com apoio da tecnologia e base na pesquisa de mestrado de Davi Pereira na EEFERP-USP, ‘Análise de Desempenho como ação pedagógica no futebol de base: uma pesquisa-ação com jogadores sub-20’.

“É motivo de muito orgulho. Mais do que dados científicos, resultados como o título do Paulista Sub-20 de 2024 sob o comando do professor Rafael Stucchi, e a presença cada vez maior de atletas da base no profissional mostram, na prática, a força do nosso processo de formação. Seguimos formando jogadores inteligentes, responsáveis, corajosos e com o DNA do Tigre Valente. O futebol do futuro passa por ideias que fogem do padrão. E nós seguimos propondo, evoluindo e impactando vidas por meio do jogo”, afirmou Davi.