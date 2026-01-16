Novorizontino abre venda de ingressos para jogo contra o Palmeiras

O Grêmio Novorizontino receberá o Palmeiras na próxima terça-feira, dia 20, às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 4ª rodada do Paulistão Casas Bahia, e a direção do Tigre do Vale liberou a venda online de ingressos para o torcedor de Novo Horizonte e região.

A compra está disponível pelo site da Total Ticket (https://www.totalticket.com.br) e, presencialmente, na Loja Sport Billy, no centro da cidade, e na Usina Estiva exclusivo para funcionários.

Os bilhetes no setor de Arquibancada Geral para o torcedor do Palmeiras, com acesso pelo Portão 4, custam R$ 150 inteira e R$ 75 a meia-entrada. Foram disponibilizados 5.964 bilhetes para o setor.

O torcedor do Novorizontino terá disponível o bilhete no setor de Arquibancada Geral, pelo Portão 3, ao preço de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), e o setor de Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, ao preço de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

Neste setor, as vendas ocorrem apenas na Sport Billy ou no dia do jogo, se houver disponibilidade, nas Bilheterias, 2 horas antes da partida. Serão 4.200 bilhetes disponíveis no setor da Geral Novorizontino, mais 990 para Arquibancada Inferior.

Os ingressos de meia-entrada são limitados a 40% da capacidade de cada setor. Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam.

FINAL DE SEMANA

O Novorizontino enfrenta o Primavera neste sábado, 17, às 16h, em Indaiatuba, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Ontem a equipe anunciou oficialmente mais dois reforços: os laterais Jhilmar Lora, 25 anos, e Maykon Jesus, 20, que já estão integrados e treinando com o elenco. Ambos estarão à disposição do técnico Enderson Moreira para o compromisso fora de casa.