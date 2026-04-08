Novo Pronto Atendimento do Hospital Padre Albino começa a funcionar

O Pronto Atendimento da nova unidade do Hospital Padre Albino iniciou oficialmente seus atendimentos na segunda-feira, 6 de abril. A recepção dos primeiros pacientes teve início às 13h, marcando novo capítulo na assistência em saúde oferecida pela instituição.

Antes da abertura ao público, padre Ivanildo Costa procedeu a bênção do local, com a presença de lideranças da área da saúde e gestores da Fundação Padre Albino, entre eles o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, e a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti.

Para Reginaldo Lopes, a entrega da nova unidade representa avanço significativo para a população. “Este é um passo importante para ampliarmos nossa capacidade de atendimento com mais eficiência, conforto e qualidade. Pensamos em cada detalhe para oferecer estrutura moderna e acolhedora à população”, destacou.

Já a diretora Renata Bugatti enfatizou o impacto positivo da nova estrutura. “Estamos muito felizes em iniciar os atendimentos neste novo espaço, que foi planejado para proporcionar mais agilidade, segurança e bem-estar aos pacientes. É um investimento que reforça nosso compromisso com a excelência na assistência”, afirmou.

A primeira paciente atendida foi Kedma Santos, que procurou o Pronto Atendimento com sintomas gripais. Ela destacou a experiência positiva logo no primeiro contato com a nova unidade. “Fui atendida com rapidez e muita atenção. Dá pra perceber a diferença na estrutura, tudo mais organizado, confortável e acolhedor. Isso faz a gente se sentir mais segura.”

O novo Pronto Atendimento está localizado na rua Manaus, 620, e atende pacientes de convênios, particulares e SUS. O prédio foi entregue oficialmente no dia 27 de fevereiro, em cerimônia que teve a presença do secretário de estado da Saúde, Eleuses Paiva. A construção demandou investimentos de mais de R$ 76 milhões, envolvendo aporte do BNDES.