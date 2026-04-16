Novo prédio do Conselho Tutelar é inaugurado em Palmares Paulista

Na manhã desta terça-feira, 14 de abril, a Prefeitura de Palmares Paulista realizou a inauguração do novo prédio do Conselho Tutelar, espaço totalmente reformado e preparado para melhor atender a população.

O prédio leva o nome de “Marli Garcia Manhães Santos”, em homenagem a uma ex-conselheira tutelar reconhecida por sua dedicação, carinho e compromisso com a comunidade.

A nova estrutura foi planejada para oferecer melhores condições de trabalho às conselheiras e, principalmente, um atendimento mais acolhedor e adequado às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O evento contou com a presença do prefeito Lucas Assumção, do vice-prefeito Matheus Amianti, da secretária de Assistência Social Girlene, da primeira-dama Liliane de Souza, vereadores, conselheiras, familiares da homenageada e demais autoridades.

“A iniciativa marca um novo momento para o Conselho Tutelar, reforçando o compromisso com a proteção e o cuidado das crianças e adolescentes do município”, destaca a prefeitura.

VISITA OFICIAL

Palmares Paulista recebeu a visita do deputado federal Ricardo Salles (Novo), na segunda-feira, 13, em um encontro voltado à área da saúde. O deputado já destinou recursos para o município e, durante a reunião, se comprometeu a enviar novos investimentos para a saúde.

Na oportunidade, foi apresentada a reta final da reforma e ampliação da UBS Central, demonstrando na prática como os recursos recebidos estão sendo aplicados. A entrega do novo prédio está prevista para sexta-feira, dia 17 de abril, às 9 horas.