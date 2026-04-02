Novo livro do professor Roberto Daltin destrincha a Verdade da Vida

O professor catanduvense Roberto Daltin lançou seu sétimo livro, intitulado “A Verdade do Tarot, das Pirâmides, do Espiritismo Científico”. Na obra, ele se debruça sobre o mecanismo evolucional “já feito” pela natureza, associado ao processo evolutivo “a ser feito” pela mente humana, para analisar, compreender e justificar o sentido e a verdade da vida material & espiritual — tema que há muito motiva estudos tanto da filosofia quanto da ciência.

A questão central, na visão de Daltin, é que os estudos atuais não buscam conectar a ciência material com os conhecimentos espirituais – como, segundo ele, já orientava há 166 anos, por volta de 1860, Allan Kardec.

“A falta de atenção de estudiosos e de dirigentes espiritas tem separado os dois conhecimentos e dificultado uma visão mais clara da vida, porque, por serem energias vitais diferentes, as suas complementações unem na mente as energias dos dois mundos – o material do corpo e o espiritual do espírito – promovendo a evolução. Inclusive, é fundamental para comprovação de que o espiritual é uma extensão do material”, afirma o escritor.

A partir dessa visão, o autor desenvolve estudos da evolução psíquica-mental (corpo e espírito) cientificamente, presentes nas Religiões, nas Pirâmides e Esfinge, no Espiritismo e nas Cartas do Tarot. “Esses estudos trazem informações relevantes para responder às questões que temos sobre a realidade da vida”, diz.

Retomando pontos de seu livro anterior, “Investigando Religiões”, Daltin destaca que as narrativas religiosas revelam, de forma simbólica, a jornada psíquica+mental em direção ao espiritual, atuando como veículo e instrumento para a evolução das energias corporais e espirituais. Ele também chama atenção para o fato de que, apesar dos milênios que separam as religiões egípcia, judaica e cristã, elas todas apresentam princípios semelhantes sobre a evolução do ser humano.

Explicando suas simbologias, o autor compara seus princípios evolutivos com as Cartas do Tarot, os fundamentos da Doutrina Espírita e o significado das Pirâmides de Gisé. Ao longo de 275 páginas, Roberto Daltin aborda temas como “a Verdade do Tarot”, a “Energia Vital das matérias e dos espíritos”, o “Cérebro e a Mente”, a “Trindade de Consciências” e o porquê do “Espiritismo científico”, da “Oração”, “o significado das Pirâmides e Esfinge” e do falado “Caminho de Jesus”.

“Todos nós precisamos conhecer, de fato, o que é a vida e como ela funciona e os estudos científicos materiais/corporais fazem ‘parte’ e são fundamentais, mas também é importante compreender que existe um modo correto de estudar, pois somos, na essência, um complexo de energias psíquicas mentais com vida criadora.”

Conforme o escritor, é por meio da forma como essas energias duplas se manifestam que evoluímos e, por isso, é importante responder: - Eu sou um corpo ou tenho um Corpo? “E, estar ciente de que qualquer conhecimento espiritual que não passe pelo filtro da mente pode nos hipnotizar, condicionar, iludir e até bloquear o raciocínio”, explica.

ESTUDO PROFUNDO

Roberto Daltin mergulhou em estudos que relacionam a ciência da vida psíquica e mental com os conhecimentos espirituais, buscando compreender e registrar a vida do ser humano como um ‘todo’, assim como o que está por trás do poder da fé e dos critérios da jornada no caminho espiritual seguindo Jesus.

Partindo dos Evangelhos, tema de seu primeiro livro “Mente Total”, ele passou a compreender o funcionamento da mente humana no contexto dos estudos espirituais.

Em sua 2ª obra, “Conexões e Conflitos”, aprofundou nos Manuscritos do Mar Morto escritos nos primeiros anos da nossa era (dC), com os ensinamentos e problemas de Paulo de Tarso e os textos de Nag Hammadi datados nas primeiras dezenas de 300dC.

Em seguida, lançou “Philosophia da Mente” e depois mergulhou nos fundamentos da Fé em “Fé – que vem de dentro e não é nossa”.

No 5º livro, apresentou “Deus: tem nome, localização e obrigação a cumprir” e, no 6º, investigou e comparou os fundamentos das religiões em “Investigando Religiões” para compreender as atuações dos Espíritos dirigentes.

Agora, neste sétimo, encerra o ciclo de estudos abordando o campo mental diante das informações levantadas, de seus registros históricos com os Evangelhos e de Paulo de Tarso, da Mente no significado da Fé, de Deus e da Trindade no Ser humano.

ONDE COMPRAR

O livro “A Verdade do Tarot, das Pirâmides, do Espiritismo Científico”, de Roberto Daltin, com capa marcante e significativa, estará à venda em breve na Livraria Santa Rita, em Catanduva. O endereço é rua Recife, nº 576, no Centro.

ONDE ESTUDAR

Se você deseja se aprofundar nesses conhecimentos, Roberto Daltin convida a conhecer a “Casa de Estudos Espirituais Cientificamente”, que fica na rua Fortaleza, 399, em Catanduva.