Novo Horizonte se prepara para nova edição da Festa de Todos os Povos

A quarta edição da Festa de Todos os Povos já tem data marcada e levará, mais uma vez, noites de muitas celebrações, boa comida, entretenimento e cultura para as famílias de Novo Horizonte e região. Com entrada gratuita e robusta agenda de apresentações artísticas, o evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de maio, na Praça da Matriz, reunindo também pratos típicos de seis nações.

Os participantes poderão degustar as culinárias brasileira, árabe, americana, italiana, suíça e russa. As barracas de comidas e bebidas serão conduzidas pelo Desafio do Bem, que contempla 10 entidades assistenciais de Novo Horizonte, para as quais será revertida igualmente 100% da renda arrecadada na festa.

Juntas, essas entidades beneficiam mais de 2 mil pessoas, seja com acolhimento ou por meio da oferta de refeições. “Participar da Festa de Todos Povos é, além de um momento de alegria, confraternização e uma viagem pelos sabores de diferentes países, um apoio social à cidade, auxiliando causas de extrema relevância”, afirma Juliana Volpe, coordenadora de produção do evento.

Realizada via Lei de Incentivo à Cultura e Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (ProAc), com organização da Dua Produções, patrocínio da Usina São José da Estiva e apoio do Grêmio Novorizontino e do Desafio do Bem, a Festa de Todos os Povos é um evento para todos os paladares e para todas as idades.

Na programação, tem apresentações do Grupo Centopeia, de Rodrigo Haddad (Country), da Santa Ifigênia Banda Show, da dupla Jhony & Henrique, do Grupo Flor de Abóbora e do Coral do Projeto Cultivando Conhecimento.

A agenda ainda inclui representações artísticas da Cia Criativa, intervenção circense e show de mágica com Felipe Label e espaço de brincadeiras para as crianças. “Uma festa que fomenta a cultura e a alegria e promove a solidariedade. Um espaço completo para celebrar, conhecer diferentes comidas e se divertir”, ressalta Juliana.