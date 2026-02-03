Novo Horizonte ganha Centro de Formação Esportiva para atender a região

A Secretaria de Esportes implantou, no início deste ano, 24 Centros de Formação Esportiva, distribuídos em 22 municípios paulistas, com o objetivo de fortalecer a base do esporte, identificar talentos e ampliar o acesso de crianças e adolescentes à prática esportiva orientada.

A iniciativa conta com investimento de R$ 5,7 milhões e foi viabilizada a partir de um chamamento público, que selecionou organizações sociais responsáveis pela implantação e execução dos projetos esportivos em parceria com o Estado.

Os centros estão localizados nos municípios de Campinas, Ourinhos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Manuel, Araraquara, Batatais, Novo Horizonte, Praia Grande, Americana, Jundiaí, São Roque, Ribeirão Preto, Ilhabela, Caraguatatuba, Bauru, Sorocaba, Mauá, Paulínia, Araçatuba e Santos.

Os Centros de Formação Esportiva têm como principal objetivo estruturar a iniciação esportiva de forma qualificada, oferecendo acompanhamento técnico, metodológico e pedagógico adequado a cada faixa etária.

Para a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis, o programa representa um avanço estrutural no esporte paulista. "Os Centros de Formação Esportiva cumprem um papel essencial ao democratizar o acesso ao esporte e criar um caminho estruturado para o desenvolvimento de jovens talentos. Estamos investindo na base, garantindo oportunidades e construindo um legado esportivo sólido para o Estado de São Paulo."

A iniciativa também busca descentralizar o acesso ao esporte, levando oportunidades para diferentes regiões do Estado e reduzindo desigualdades no acesso à formação esportiva. Outro objetivo é criar base sólida que possa alimentar programas de rendimento, clubes, federações e seleções, garantindo a continuidade do desenvolvimento esportivo em médio e longo prazos.

MODALIDADES

Ao todo, são 15 modalidades esportivas ofertadas: ginástica de trampolim, vôlei, boxe, judô, ciclismo, basquete, jiu-jitsu, futsal masculino, karatê, futebol de campo feminino e masculino, esportes equestres, handebol, ginástica rítmica e atletismo. A faixa etária varia de acordo com cada projeto, com idade máxima de 17 anos.

São disponibilizadas 650 vagas ao todo e o ingresso nos centros ocorre por meio de processos seletivos - as famosas peneiras -, que avaliam critérios técnicos e físicos de cada modalidade.