Novo coordenador do curso de Direito da Unifipa é anunciado

A Unifipa Catanduva oficializou a mudança na coordenação do seu curso de Direito, um dos mais conceituados da região. Prof. Dr. Alexandre Fontana Berto ocupa a cadeira no lugar do Prof. Dr. Luís Antônio Rossi, que deixou a função para assumir a reitoria da instituição.

“Ele agora lidera o curso com número expressivo de aprovados na OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, que é nota 5 no MEC e por duas vezes consecutivas recebeu o selo nacional de qualidade acadêmica OAB Recomenda”, diz o diretor de Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias.

O Prof. Alexandre Berto é docente do curso de Direito da Unifipa desde 2006. Formado pela Faculdade de Direito de São Carlos, possui especialização em Direito Tributário pelo Centro Universitário de Rio Preto, mestrado pela Instituição Toledo de Ensino e doutorado pela PUC/SP, com publicações de vários projetos de pesquisas ao logo da sua jornada jurídica e de docência.

Berto assume a coordenação reforçando o sentimento de pertencimento à instituição. “Os 20 anos de Unifipa fazem com que eu me sinta em casa e, exatamente por ser a minha casa, a responsabilidade é muito maior”, pontua.

O anúncio da nova coordenação veio durante a homenagem feita pelos colaboradores do campus ao Prof. Rossi, ao qual Dr. Alexandre Berto tem grande estima e amizade de longo tempo. “Sempre tivemos uma coordenação receptiva aos anseios acadêmicos”, elogia.

“Buscarei fomentar o diálogo entre os professores sobre os assuntos interdisciplinares que podem ser explorados pelos acadêmicos na solução dos tensionamentos sociais que ocorrem entre a teoria e a prática; efetivar a tríade entre ensino, pesquisa e extensão com a participação dos docentes pesquisadores e dos alunos”, disse o novo coordenador.