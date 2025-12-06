Novo Basquete Catanduva é vice-campeão da LBC no Sub-15
Foto: Gui Clicks - Atletas com 13 e 14 anos representaram Catanduva no Sub-15
Torneio reuniu seis equipes que jogaram entre si; Quatá garantiu o título
Por Da Reportagem Local | 06 de dezembro, 2025
As atletas do projeto Smel Novo Basquete Catanduva (NBC), da categoria sub-15, foram vice-campeãs da LBC – Liga Regional Centro Oeste Paulista. Seis equipes participaram da competição: Catanduva, Avaré, Quatá, Oriente, Assis e Vera Cruz. No quadrangular final, Quatá venceu o time catanduvense por 34 a 31 e garantiu o título; Avaré foi a terceira colocada, seguida por Assis.
“Ficamos muito felizes com o desempenho das atletas, tendo em vista que as meninas são a maioria Sub-14 e Sub-13, jogando na categoria Sub-15, muitas delas estavam participando pela primeira vez dessa competição que depois da Federação Paulista é uma das mais fortes de São Paulo”, enaltece a técnica Fernanda Hartwig, uma das responsáveis pelo projeto.
