Nove profissionais são credenciados para o Centro da Criança Autista

A Prefeitura de Catanduva publicou na quinta-feira, dia 26 de março, o resultado final do credenciamento de profissionais para atuação no Centro Integrado da Criança Autista (Cica), após o período de análise dos recursos apresentados pelos candidatos. Nove profissionais aparecem como credenciados no processo, que é direcionado a pessoas jurídicas.

Com a conclusão dessa etapa, foi definida a lista de habilitados para o credenciamento. Como previsto no edital, será realizado um sorteio público para definição da ordem de chamamento, que acontecerá na segunda-feira, dia 30, às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Serão quatro participantes na área de fisioterapia, três em psicopedagogia com ABA e dois em psicologia clínica. Por outro lado, o processo não contou com candidatos habilitados para as demais áreas, que são Assistência Social, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

Diante disso, a Prefeitura informa que o credenciamento será reaberto a partir do dia 1º de abril seguindo as mesmas regras e exigências documentais estabelecidas no edital vigente. Além disso, nos próximos dias, também será publicado um novo edital para o credenciamento de arte-educadores, ampliando ainda mais a proposta de atendimento multidisciplinar do Cica.

SÉTIMA UNIDADE

O Centro Integrado da Criança Autista será mais uma importante entrega da Prefeitura de Catanduva na área da educação. O empreendimento fica localizado no Pedro Monteleone, em imóvel locado e reformado. Desde 2022, o município implantou seis escolas regulares, um marco histórico que reforça o compromisso com a ampliação da rede municipal de ensino.

Agora, com a criação do Cica, a cidade ganhará uma instituição multidisciplinar para oferecer atendimento especializado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é garantir suporte completo para o desenvolvimento das crianças, reunindo diferentes áreas de atuação em um único espaço, promovendo inclusão, cuidado e qualidade no atendimento.