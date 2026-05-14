Nove nadadores de Catanduva vão à final dos Jogos da Juventude

Catanduva recebeu nesta quarta-feira, dia 13, a Fase Regional da Natação dos 41º Jogos Abertos da Juventude. As disputas reuniram cerca de 40 atletas das categorias masculina e feminina de Catanduva e Votuporanga.

As provas aconteceram ao longo da tarde, no Clube de Tênis Catanduva, com competições em 24 estilos de nado. Os atletas buscaram vagas para a final estadual da competição, que será disputada em Barretos, nos dias 8 e 9 de junho, reunindo atletas de diversas regiões.

Representando a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Smel, os atletas de Catanduva garantiram a classificação em diferentes provas individuais e de revezamento, reforçando o destaque da natação do município no cenário regional.

Os classificados para a final são Júlia Costa, Gabriel Gaspardo, Miguel de Lima Favato, Sophia Ravagnani, Luís Felipe Mantovani Manfrin, Bárbara Giacomo, Pedro Henrique Fatori Pereira, Renan Lopes e Pedro Monghinni do Vale.