Catanduvense vence maior campeonato de fisiculturismo da América Latina

O catanduvense Eraldo Alexandre Raimundo Junior, conhecido como Jr. Alexandre, representou Catanduva e garantiu título no Arnold Classic Sports South America, considerado o maior evento multiesportivo da América Latina e um dos campeonatos de fisiculturismo mais importantes do mundo. A competição foi criada pelo astro do cinema Arnold Schwarzenegger.

Jr. Alexandre foi campeão no Men’s Physique Classe E, tornando-se o melhor atleta da América Latina nessa categoria. “Foi um resultado muito importante não apenas para minha carreira, mas também para levar o nome de Catanduva ao cenário internacional do esporte”, enaltece.

“Além disso, fiquei muito próximo de conquistar o cartão profissional da modalidade, pois disputei o Overall, que é a batalha final entre todos os campeões das categorias. O campeão Overall é considerado o grande campeão da noite e recebe o status de atleta profissional”, acrescenta.

Segundo o atleta, a conquista é fruto de anos de dedicação, rotina intensa de treinos, dieta, preparação física e muito esforço diário. “Acredito que essa história pode inspirar muitas pessoas da nossa cidade, mostrando que é possível sair do interior e competir em alto nível nos maiores palcos do esporte.”

O próximo desafio de Jr. Alexandre será no Muscle Contest Brazil, em Curitiba, buscando o título Overall para se tornar o primeiro atleta profissional de fisiculturismo da região.