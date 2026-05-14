Esporte
Nadador de 11 anos é destaque nas piscinas e mantém legado da família
Foto: Arquivo Pessoal - Túlio Cerose com o avô Pedro Cerose e a avó Maria Aparecida Cerose
Túlio Gussoni Cerose é filho e neto de nadadores e está se preparando para as competições
Por Guilherme Gandini | 14 de maio, 2026

O nadador Túlio Gussoni Cerose, de 11 anos, tem se destacado nas piscinas de Catanduva e região. Ele mantém vivo o legado iniciado por seu avô, ex-nadador e técnico Pedro Cerose, que formou e preparou campeões da natação de Catanduva e fundou academias da cidade.

Além do avô, o garoto tem outros exemplos da natação dentro de casa. Seus pais, Juliano Cerose e Erika Gussoni Cerose, também se destacaram dentro das piscinas e atualmente representam a equipe master do Clube de Tênis Catanduva (CTC) – ainda em busca de conquistas e índices.

Atualmente, Tulio faz aulas de natação no CTC e está no nível intermediário, preparando-se para as competições oficiais. No último sábado, o atleta venceu os 50m crawl em competição interna realizada pelo clube, levando a medalha de ouro para casa e mostrando grande potencial.

“O Túlio se mostrou muito evoluído na natação, um garoto que promete muito dentro da natação catanduvense. Se prosseguir, tem tudo para se tornar um excelente atleta. Filho de peixe, peixinho é”, brinca o avô, com elogios à equipe do Clube de Tênis, onde já atuou como técnico.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
Outras notícias de Guilherme Gandini
Por Da Reportagem Local | 25 de maio de 2026
Catanduvense nada com ‘gigantes’ e faz história no Troféu Maria Lenk
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 24 de maio de 2026
Enxadrista de Tabapuã representará São Paulo no Brasileiro de Xadrez
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 23 de maio de 2026
Grêmio Catanduvense busca ‘desencantar’ no retorno à Segundona
Leia mais