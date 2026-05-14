Nadador de 11 anos é destaque nas piscinas e mantém legado da família

O nadador Túlio Gussoni Cerose, de 11 anos, tem se destacado nas piscinas de Catanduva e região. Ele mantém vivo o legado iniciado por seu avô, ex-nadador e técnico Pedro Cerose, que formou e preparou campeões da natação de Catanduva e fundou academias da cidade.

Além do avô, o garoto tem outros exemplos da natação dentro de casa. Seus pais, Juliano Cerose e Erika Gussoni Cerose, também se destacaram dentro das piscinas e atualmente representam a equipe master do Clube de Tênis Catanduva (CTC) – ainda em busca de conquistas e índices.

Atualmente, Tulio faz aulas de natação no CTC e está no nível intermediário, preparando-se para as competições oficiais. No último sábado, o atleta venceu os 50m crawl em competição interna realizada pelo clube, levando a medalha de ouro para casa e mostrando grande potencial.

“O Túlio se mostrou muito evoluído na natação, um garoto que promete muito dentro da natação catanduvense. Se prosseguir, tem tudo para se tornar um excelente atleta. Filho de peixe, peixinho é”, brinca o avô, com elogios à equipe do Clube de Tênis, onde já atuou como técnico.