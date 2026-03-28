Novas viaturas do Samu são aguardadas desde julho de 2025

Os primeiros resultados da etapa de 2025 do Novo PAC Seleções, anunciados em julho de 2025, conforme noticiado por O Regional, na época, foram favoráveis a Catanduva. A aprovação de projetos apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde garantiu três novas ambulâncias para renovar a frota do Samu, mais seis kits de equipamentos para os postos de saúde dos bairros.

O problema é que, passados pelo menos oito meses, as viaturas não foram liberadas, tampouco os kits de equipamentos, e não há explicações dos órgãos federais para a demora.

Informação apurada junto ao Consirc, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva, que é responsável pela gestão do Samu Regional, indica que a expectativa para a chegada dos veículos é grande, devido ao aumento da demanda por atendimentos de urgência na região e ao longo tempo de uso dos carros atuais, que têm quebras constantes.

De acordo com o Consirc, as três viaturas destinadas para Catanduva possibilitarão que veículos do ano de 2019 sejam substituídos e fiquem como reserva. O mesmo acontecerá em Tabapuã, outra cidade da região contemplada pelo PAC com uma nova ambulância do Samu.

Ao todo, o Novo PAC Seleções entregará 898 novos veículos para 478 municípios com objetivo de renovar a frota do Samu, já desgastada pelo uso ininterrupto e, com isso, reduzir o tempo de resposta ao atendimento das urgências.

Na sessão da Câmara de Catanduva da última terça-feira, a vereadora Taise Braz (PT) contou que esteve no evento “Caravana Federativa”, realizado pelo Governo Federal em Brasília, e teve a oportunidade de ver os equipamentos e o modelo de viatura que serão entregues ao município.

Questionada sobre a demanda do Samu, ela informou que as cidades contempladas estão recebendo as viaturas gradativamente e que ainda não há uma data específica para a entrega.

EQUIPAMENTOS

Os seis kits de equipamentos que serão destinados às Unidades Básicas de Saúde – UBS são compostos por 18 itens, entre eles equipamentos digitais com suporte para telediagnóstico, como retinógrafo digital portátil, espirômetro digital e ultrassom portátil, além de câmara fria exclusiva para vacinas e equipamentos para apoio à fisioterapia.

Na região, também vão receber kits, com uma unidade em cada local, as cidades de Ariranha, Cajobi, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Ibirá, Itajobi, Irapuã, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Olímpia, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês.

Ainda serão entregues kits para estruturação de Pontos de Telessaúde do SUS Digital. Na região, serão contempladas Ariranha, Cajobi, Elisiário, Embaúba, Ibirá, Irapuã, Marapoama, Novo Horizonte, Olímpia, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Tabapuã e Urupês.