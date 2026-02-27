Nova unidade do Hospital Padre Albino é inaugurada nesta sexta

A Fundação Padre Albino (FPA) realiza, nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 14 horas, a solenidade de inauguração da nova unidade do Hospital Padre Albino, em Catanduva. O empreendimento representa mais um passo estratégico no processo contínuo de ampliação e modernização das unidades de saúde mantidas pela instituição, reafirmando seu compromisso histórico com a qualidade assistencial, a inovação e o atendimento humanizado.

A cerimônia contará com a presença do secretário de estado da Saúde, Eleuses Paiva, que representará o governador Tarcísio de Freitas, de autoridades da Fundação Padre Albino, representantes do município e deputados.

Ao longo de décadas, a Fundação Padre Albino tem investido na expansão de sua estrutura hospitalar, sempre alinhada às demandas da população e aos avanços da medicina. Cada nova unidade entregue amplia o acesso aos serviços de saúde, fortalece a capacidade de atendimento e consolida a FPA como referência regional no interior paulista.

A história desse trabalho se confunde com a própria trajetória de Padre Albino em Catanduva. A Santa Casa — hoje Hospital Padre Albino — foi a segunda obra construída pelo sacerdote no município, inaugurada em 1926. Em 2026, a instituição completará 100 anos de atuação ininterrupta, celebrando um século de dedicação à vida, à fé e à ciência.

Com arquitetura arrojada e inovadora, o novo complexo hospitalar é composto por três andares de serviços, pavimento térreo, subsolo e cobertura, totalizando mais de 7 mil metros quadrados, além de passarela aérea que interliga os serviços já existentes no prédio da rua Belém, como Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro Cirúrgico e Maternidade, com os novos serviços que serão disponibilizados no novo prédio da rua Manaus.

A construção da unidade, viabilizada com recursos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES, demandou investimento superior a R$ 76 milhões.

A nova unidade atenderá convênios, particulares e SUS, através do Centro de Diagnóstico por Imagem, com exames avançados, como ecocardiograma, teste ergométrico, Mapa, Holter, Hemodinâmica e Medicina Nuclear, além de área para a instalação de um Pet-Scan de última geração; atendimento oncológico; Pronto Atendimento adulto e infantil; e anfiteatro modular, com capacidade para até 180 pessoas, voltado para educação continuada e eventos científicos.

Com arquitetura moderna e funcional, o prédio integra o projeto “Design do Futuro”, que prevê melhorias estruturais, tecnológicas e assistenciais para atender, com excelência, pacientes do SUS, convênios e particulares. O evento desta sexta-feira marca novo capítulo na história da instituição e reforça o papel da Fundação Padre Albino no desenvolvimento da saúde regional.