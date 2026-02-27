Fatec Catanduva abre processo seletivo para contratação de docentes

A Fatec Catanduva está com Processo Seletivo Simplificado em andamento para contratação temporária de professor de Ensino Superior. As inscrições podem ser feitas até 6 de março, por formulário virtual cujo link está disponível no site https://fateccatanduva.cps.sp.gov.br.

São seis vagas para as disciplinas de Fundamentos da Gestão da Qualidade (Gestão Empresarial); Sensores e Instrumentação, Eletrônica Digital II e Automação III (Automação Industrial); Agricultura de Precisão e Segurança da Informação (Ciência de Dados para o Agronegócio).

A eventual contratação do candidato aprovado ocorrerá por prazo determinado na função de Professor de Ensino Superior e será regida pela CLT. Entretanto, a aprovação no processo não assegura o direito de ingresso automático na função, mas sim a expectativa da admissão. O valor da hora-aula prestada é de R$ 37,99, acrescida de 50% referente à hora-atividade.

O Processo Seletivo Simplificado será constituído da Análise do Memorial Circunstanciado com documentação comprobatória, de caráter classificatório. A avaliação será feita por Comissão Específica composta por três membros, seguindo escala de zero a 1.000.