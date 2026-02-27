Estoque de sangue O negativo entra em estado crítico

A Agência Transfusional da Fundação Padre Albino informou que o estoque de bolsas de sangue do tipo O negativo (O-) está em estado crítico. De acordo com a biomédica coordenadora das agências transfusionais, Débora Ribas Diniz, o momento exige mobilização da comunidade.

“O tipo O negativo é indispensável, principalmente em situações de emergência, quando precisamos agir rapidamente. Nosso estoque está em nível crítico e precisamos da ajuda da população para manter o atendimento nos hospitais, que recebe diariamente pacientes de Catanduva e região”, alerta.

A biomédica reforça que a doação é segura e fundamental para salvar vidas. “Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas. É um gesto simples, mas que tem um impacto imenso para quem está em tratamento ou passando por um procedimento de urgência”, destaca.

Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis), pesar mais de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Antes da coleta, o voluntário passa por triagem clínica.

As doações devem ser feitas diretamente no Hemonúcleo de Catanduva, na rua 13 de Maio, 974, no Centro. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 7h às 13h.