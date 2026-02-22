Nova unidade do Hospital Padre Albino ampliará Serviço de Cardiologia

A nova unidade do Hospital Padre Albino, prestes a ser entregue na rua Manaus, ampliará o Serviço de Cardiologia, aumentando a capacidade de atendimento para usuários de planos de saúde, particulares e do SUS.

A estrutura contará com equipamentos de tecnologia avançada, que possibilitam procedimentos terapêuticos complexos, como intervenções em doenças cardíacas estruturais, implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) e tratamento de doença coronária complexa e de alto risco.

Há quase duas décadas em funcionamento, a cardiologia intervencionista do HPA já soma aproximadamente 30 mil exames e procedimentos terapêuticos. Em 2025, a média foi de cerca de 50 angioplastias com implante de stent por mês, atendendo tanto as urgências e emergências do Pronto-Socorro quanto a demanda regional por revascularização percutânea eletiva.

De acordo com o cardiologista responsável pelo Serviço, Fernando Stucchi Devito, a alta demanda registrada em 2025 demonstra a importância do serviço. “Quando analisamos esses números, compreendemos o quanto a população depende desse atendimento especializado. O tratamento do infarto agudo do miocárdio é realizado no HPA exclusivamente por meio de angioplastia primária, seguindo parâmetros técnicos consolidados. A nova unidade amplia essa capacidade e contribui para maior agilidade no cuidado com o coração”, afirma.

Com obras iniciadas em julho de 2023, o novo prédio abrigará o Pronto Atendimento de urgência e emergência — pediátrico e adulto —, o Centro de Diagnóstico por Imagem e o novo Serviço de Hemodinâmica. O complexo contará ainda com salas de Tomografia, Raio-X, consultórios médicos e espaços destinados a exames como Mapa, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma e PET-CT, exame utilizado na detecção e acompanhamento de diferentes tipos de câncer.

No terceiro andar funcionará um anfiteatro modular para eventos institucionais e atividades acadêmicas dos cursos da área da saúde da Unifipa, além de salas administrativas. O novo prédio será inaugurado no dia 27 de fevereiro, às 14h, em cerimônia com autoridades e convidados.