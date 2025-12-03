Nova unidade de saúde começa a funcionar no Gabriel Hernandez

Por enquanto, há apenas serviços básicos; pronto atendimento ficará para etapa futura

A nova Unidade de Saúde do Gabriel Hernandez entrou em funcionamento nesta terça-feira, 2 de dezembro. Inicialmente, a equipe que atuava na antiga unidade — localizada na rua Guarapari, 81 - foi transferida para o novo endereço, que fica na rua Linhares, 255.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por enquanto o atendimento permanece nos mesmos moldes: atenção básica, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os pacientes da unidade já haviam sido informados da mudança na semana passada.

A construção do novo prédio foi realizada 100% com recursos próprios da Prefeitura, em um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões. Além disso, foram destinados mais de R$ 350 mil para computadores, mobiliário e sistemas de ar-condicionado. Outros equipamentos foram transferidos da antiga unidade do Gabriel Hernandez para a estrutura atual.

A nova unidade foi projetada para atender toda a demanda da região, incluindo os bairros Gabriel Hernandez, Nova Catanduva, Jardim Imperial e adjacências. “Quando estiver operando com capacidade total, também deverá oferecer pronto atendimento e horários estendidos, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde”, informou o setor.

No momento, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha na definição da empresa que assumirá, de forma emergencial, a gestão dos serviços, substituindo o Hospital Mahatma Gandhi, cujo contrato foi rescindido. A previsão é que, ao longo de 2026, seja realizada uma nova licitação, incluindo a contratação de novas equipes.