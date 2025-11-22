Nova subestação de energia de Catanduva começa a operar

Nesta semana, Catanduva será beneficiada com a energização da nova subestação de energia elétrica da cidade, a Subestação Catanduva III. Construída pela Energisa Sul-Sudeste no Residencial Cidade Jardim, essa é a terceira subestação do município, que também ganha uma nova linha de distribuição de alta tensão de 138 mil volts.

De acordo com a concessionária, de forma prática, os dois empreendimentos representam maior segurança operacional ao fornecimento de energia para 11 mil clientes da empresa, entre residências, comércios, estabelecimentos públicos e privados.

O diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste, José Adriano Mendes Silva, explica que a entrega da nova subestação de Catanduva faz parte do compromisso da concessionária em melhorar cada vez mais o fornecimento de energia na cidade, acompanhando a demanda energética e a expansão regional. Os investimentos ultrapassam R$ 38 milhões, materializados em uma área de 8 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Catanduva.

“Com esse investimento, nosso compromisso é garantir o suprimento energético da demanda atual do município, pavimentando o caminho para um futuro mais seguro, eficiente e próspero para todos os habitantes dessa região de Catanduva”, ressalta.

As obras da nova subestação começaram em fevereiro deste ano, seguindo as mais modernas técnicas de engenharia e construção, conforme todos os protocolos exigidos pela legislação ambiental e normas de segurança.

Em nota, a Energisa Sul-Sudeste destacou que entregará para Catanduva uma subestação totalmente automatizada, com equipamentos modernos e tecnologia que possibilitam procedimentos remotos, sem a necessidade de deslocar equipe.

Quanto à linha de distribuição, ela interligará a subestação Catanduva III ao sistema elétrico da cidade, criando mais uma alternativa de distribuição de energia elétrica.