Nova parcial de inscrições reafirma sucesso do Festival Dança Catanduva

O 22º Festival Dança Catanduva 2026 segue registrando números expressivos de participação. A nova parcial de inscrições confirma o alcance e a relevância do evento, que já contabiliza 85 grupos inscritos, 427 coreografias, 972 bailarinos e 40 cidades de 7 estados diferentes.

Os números reforçam a projeção do festival, que ao longo dos anos se consolidou como um dos principais encontros da dança no país. Para os artistas e companhias que ainda pretendem participar, o prazo para inscrições foi prorrogado e termina neste domingo, dia 8 de março.

A 22ª edição do Dança Catanduva será realizada de 17 a 21 de abril, com apresentações no Teatro Municipal Aniz Pachá e em outros espaços culturais da cidade.

A programação começa em grande estilo no dia 17 de abril, com um Baile de Lançamento no Clube de Tênis Catanduva, marcando oficialmente a abertura e promovendo a integração entre bailarinos, professores, coreógrafos e o público.

O evento distribuirá R$ 40 mil em premiação total e oferecerá alojamento gratuito aos participantes que solicitarem o serviço no momento da inscrição, com vagas limitadas. Outras informações e o regulamento completo estão no Instagram @festivaldancacatanduva.

A avaliação ficará a cargo de profissionais reconhecidos no cenário da dança brasileira, reunindo especialistas de diversas modalidades e garantindo alto nível técnico à competição.

“Com números crescentes e participantes de várias regiões do país, Catanduva se consolida como sede de um dos grandes festivais de dança do Brasil”, enaltece a Secretaria de Cultura.