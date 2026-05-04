Nova edição do programa Jovem Produtivo vai capacitar atiradores do TG

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove ao longo do mês de maio a segunda edição do Programa Jovem Produtivo, iniciativa voltada à orientação profissional de jovens do Tiro de Guerra 02-012. Ao todo, cerca de 50 atiradores, com idades entre 18 e 19 anos, participarão das atividades, que têm como objetivo ampliar a visão dos jovens sobre o mercado de trabalho e despertar interesses.

Serão quatro encontros nos dias 7, 14, 22 e 29 de maio, com uma proposta prática e diversificada de capacitação. No primeiro encontro, os participantes terão contato com o Centro de Capacitação Qualifica Mais, com o programa Catanduva Empreendedora e as oportunidades de cursos oferecidos em parceria com instituições como Senac, Senai, Senar e Sebrae.

Já no segundo encontro, o foco será um setor em crescimento: o mercado de eSports. Catanduva é pioneira ao contar com uma sala exclusiva voltada a essa área, abrindo oportunidades para os jovens tanto no universo dos games quanto em cursos e formações ligadas à tecnologia. Durante a atividade, os atiradores irão conhecer a estrutura disponível e possibilidades de capacitação.

O terceiro encontro será voltado à preparação para o mercado de trabalho, com a participação de uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Os atiradores receberão orientações sobre comportamento em entrevistas, elaboração de currículo, empregabilidade e noções sobre o funcionamento do mercado, incluindo aspectos da contratação formal.

Encerrando a programação, o quarto encontro contará com a presença de empresas de diferentes segmentos, que irão apresentar suas áreas de atuação, demandas de contratação e oportunidades disponíveis, aproximando os jovens da realidade do mercado. A iniciativa busca orientar e motivar os participantes, contribuindo para que ingressem no mercado de trabalho de forma mais consciente, alinhando suas escolhas profissionais às próprias aptidões.