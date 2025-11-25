Noivos transformam ‘dinheiro da gravata’ em ação solidária

Um gesto de amor ultrapassou as fronteiras da comemoração. Os noivos Lucas Moreno Progiante e Pollyana Baldan Sanches Progiante decidiram transformar a tradicional arrecadação da gravata em ação solidária.

Durante a festa de casamento, realizada em 15 de novembro em Catanduva, o casal optou por substituir a prática comum de arrecadar dinheiro para a lua de mel pela iniciativa de impacto social e o resultado foi a doação de R$ 4.006,09 para o Recanto Monsenhor Albino, que acolhe pessoas idosas.

Em vez de circularem entre os convidados com a gravata e o prato, os noivos instalaram uma caixa acrílica e disponibilizaram um QR Code, permitindo que cada contribuição fosse feita de maneira prática, transparente e voluntária. A proposta chamou a atenção e ganhou apoio imediato da família e dos amigos.

Segundo Lucas e Pollyana, a decisão nasceu do desejo de dar novo significado a um dos momentos mais simbólicos da festa. “Em vez do dinheiro da gravata decidimos transformar nossa alegria em solidariedade. Queríamos que esse dia tão especial também fizesse diferença na vida de outras pessoas. Escolhemos o Recanto, pois já conhecíamos o trabalho que fazem com as pessoas idosas”, afirmaram.

O valor arrecadado será direcionado para atender necessidades imediatas da instituição, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos assistidos. Para Silvia Moreno, gerente administrativa do Recanto, gestos como o do jovem casal vão além da doação material.

“Mostram como gestos simples podem gerar impacto real na vida das pessoas idosas acolhidas. A solidariedade transforma vidas — e cada contribuição faz diferença. Esperamos que mais famílias, casais e grupos se inspirem e abracem essa causa”, destacou.