Noite de Quermesse abre festividades em louvor à Santa Rita

Neste sábado, 9, a partir das 20h, a Paróquia de Santa Rita de Cássia, de Catanduva, realiza a 1ª Noite de Quermesse em louvor à sua padroeira. Os fiéis poderão degustar de variedade de comidas, como pastel, churrasco, frango assado, escondidinho de carne seca, batata frita e doces. A festa se repete nos dias 16 e 22 de maio, no mesmo horário, no Salão Paroquial.

No dia 23, sábado, será realizado o Show de Prêmios de encerramento das Festividades de Santa Rita com R$ 8 mil de premiação.

A programação também prevê Novena de Santa Rita de 13 a 22 de maio, com o tema de reflexão “Santa Rita: fé que transforma a dor em justiça e caridade”. Nos finais de semana, a novena acontece em todos os horários de missas: sábado às 15h e 19h e domingo às 7h, 9h e 19h.

De segunda a sexta-feira, são dois horários: às 5h30 e 19h30. Durante todos os dias da novena haverá a Oração do Terço Cassiano às 15h, na igreja.

No dia da Festa de Santa Rita, 22 de maio, sexta-feira, haverá missa nos seguintes horários: 5h30, 15h e às 19h com Procissão Solene e Santa Missa Campal e, em seguida, grandiosa quermesse no Salão Paroquial.

“A vida de Santa Rita demonstra a possibilidade da santidade na vida ordinária, nas tarefas cotidianas e em simples ações de bondade e amor. Por esse motivo, Rita de Cássia é tão querida e estimada por muitos fiéis e devotos. Como diz o hino à Santa Rita: ‘Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus! Ensinas-me lição de vida! Sofrer, amar, levando a cruz’”, ressalta padre Rosinei.

Ele reforça o convite à comunidade para que todos prestigiem a programação, com pedido especial às famílias e devotos para que participem da novena: “Esperamos você, querido devoto de Santa Rita, para participar deste momento tão importante de fé e devoção.”