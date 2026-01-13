No Paulistão, Novorizontino recebe o Guarani após derrota na estreia

O Grêmio Novorizontino faz sua estreia em casa na temporada 2026 nesta terça-feira, 13, quando recebe o Guarani, às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 2ª rodada do Paulistão Casas Bahia. O Tigre quer somar seus primeiros pontos na competição e por isso convoca o torcedor de Novo Horizonte e região para incentivar o Aurinegro rumo à vitória no Jorjão.

Os ingressos estão à venda pelo site Total Ticket e presencialmente na Loja Sport Billy, no centro da cidade. Os bilhetes da Arquibancada Geral Local custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá a Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, por R$ 40 e R$ 20, com vendas apenas na Sport Billy ou nas Bilheterias, 1 hora antes da partida.

O time de Novo Horioznte estreou no sábado no Paulistão, contra o Santos, na Vila Belmiro. O time Aurinegro conseguiu sair à frente no marcador na primeira etapa, com gol de Diego Galo, mas acabou vendo os donos da casa marcar duas vezes – Gabriel Barbosa e Taciano – na etapa final e ficar com a vitória. O Tigre já retornou para Novo Horizonte e retomou os treinos.

O duelo contra o Santos foi equilibrado e com boas chances do Novorizontino ampliar o placar, não fosse a boa presença do goleiro Gabriel Brazão e do zagueiro Zé Ivaldo, que cortou finalização de Rômulo com destino certo para o gol. O Aurinegro ainda comemorou a boa estreia do prata da casa Diego Galo como profissional, fazendo o primeiro gol do time no Paulistão.

Tigre encara o Fortaleza no mata-mata da Copinha

O Grêmio Novorizontino se garantiu na 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e enfrentará o Fortaleza/CE) nesta terça-feira, 13, às 11h, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, de olho em uma vaga na 3ª fase da competição.

A tabela foi divulgada no domingo pela Federação Paulista de Futebol (FPF), depois do Tigre do Vale empatar em 2 a 2 com o Juventude Samas/MA, pela última rodada da fase de classificação, ficando em 2º lugar do Grupo 24.

“É um desafio do tamanho que foi enfrentar o Coritiba numa estreia de Copa do Brasil Sub-20, como foi depois pegar o Operário e como foi o Náutico na estreia da Copinha. O desafio sempre é grande quando se decide uma vaga na fase eliminatória, mas temos mostrado que podemos competir, jogar como manda nosso DNA”, disse o técnico Jean Rodrigues.