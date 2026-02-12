No Clube de Tênis Catanduva, folia tem seis dias de programação

O Carna CTC 2026, o Carnaval do Clube de Tênis Catanduva, terá agenda cheia com “Esquenta” na Choperia, de quarta a sexta, a partir das 19h, e shows no salão social no sábado, domingo e segunda-feira, incluindo matinê. Nesta quinta, a atração será o show Raízes, e amanhã tem o grito de Carnaval com Maestria do Samba.

No sábado e na segunda-feira, o agito no salão social começa às 21h30, com show da banda Som de Casa a partir das 22h30. Também haverá canja e capeletti a partir da 1h no Pub, nas duas noites, por R$ 58 por pessoa. Já no domingo tem matinê das 15h às 18h com a DJ Vivi Fernandes.

O valor da entrada para não associados é R$ 70 na Choperia, R$ 50 na matinê e R$ 150 nas noites de shows. A taxa da rolha é R$ 80 por garrafa. Em função do Carnaval, vários setores do clube terão horários diferenciados de 13 a 18 de fevereiro – vale consultar nos canais oficiais.