Nelson Jimenes deixa a reitoria da Unifipa depois de 19 anos

Vencido seu mandato em 30 de abril, Dr. Nelson Jimenes deixou a reitoria do Centro Universitário Padre Albino - Unifipa. Membro do Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino, ele ocupou o cargo, voluntariamente, por 19 anos. Ele exerceu funções estratégicas, entre elas, diretor de Educação, diretor geral das Faculdades Integradas Padre Albino - Fipa e reitor da Unifipa desde 2018.

Em sua trajetória na área educacional, Dr. Nelson cita a instalação da Fipa. “Naquela oportunidade, há 19 anos, a Fundação Padre Albino continuava uma caminhada empreendida pelo nosso grande Mentor, Monsenhor Albino, que em 1969 criara a Fameca/Faculdade de Medicina de Catanduva”, disse, lembrando que a Fipa surgiu com a integração das faculdades isoladas mantidas pela Fundação - Medicina, Administração, Educação Física, Enfermagem e Direito, em 2007. “Éramos cinco escolas, com menos de 1.000 estudantes, funcionando em três locais - Hospital Emílio Carlos, Conjunto Esportivo e Rua Seminário”, completa.

Com a transformação da Fipa em Unifipa, em 2018, Dr. Nelson Jimenes foi nomeado reitor e sob sua direção foram criados os cursos de Biomedicina, Engenharia Agronômica, Farmácia, Fonoaudiologia, Gestão de Recursos Humanos – curso superior de Tecnologia, Pedagogia e Psicologia, além dos Campus Sede e São Francisco. “Somos hoje 2.800 alunos, 190 professores, 110 auxiliares de ensino, sem contar as Pró-Reitorias - Acadêmica, de Ensino, Graduação, Extensão, Assuntos Comunitários, Ensino a Distância, Pesquisa e Pós Graduação”, diz, acrescentando “acho que está na hora de citar 2 Timóteo 4:7-8: “combati o bom combate...”

Com relação às conquistas, ele ressalta que a história registra inúmeras por ano. “Apenas para ilustrar fiquemos com uma das mais recentes: a nota máxima conseguida pelos alunos no último Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica – Enamed, que elevou a Unifipa/Fameca para o patamar mais elevado entre os seus pares”, comemora. Como recompensas, de pronto, diz “conviver com centenas e centenas de pessoas e de ideias, tudo resumido na palavra obrigado” e como promessa e continuidade, “vida serena sustentada pela Graça Divina”.

NOVO REITOR

O novo reitor da Unifipa é o Prof. Dr. Luís Antônio Rossi, então coordenador do curso de Direito da instituição, cujo mandato é de quatro anos, de 1º de maio de 2026 a 30 de abril de 2030.

Dr. Rossi é advogado pela Unirp (1997), doutor em Direito pela PUC de São Paulo (2016), mestre em Direito pela PUC de São Paulo (2006) e está na Instituição desde 2003, quando da instalação do curso de Direito, atuando como docente. Em 14 de maio de 2011 foi nomeado coordenador do curso, cargo que mantinha até sua nomeação.

“A expectativa é muito positiva, de continuidade ao valioso e imensurável legado construído pelo Dr. Nélson Jimenes, com a felicidade de contar com a sabedoria dele, agora como nosso Reitor Emérito, desenvolvendo trabalho profícuo em parceria, não só com a Diretoria de Educação, mas também com toda a Diretoria Executiva da Fundação”, disse Rossi.