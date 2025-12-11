‘Natal no Hospital’ leva esperança a pacientes do HEC e HCC

O espírito natalino tomou conta do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) e do Hospital Emílio Carlos (HEC) nesta quarta-feira, 10. A ação “Natal no Hospital”, promovida pelo grupo Voluntários do Bem, em parceria com a Cia Criativa, transformou os corredores das unidades em um percurso de emoção, afeto e encantamento.

Papai Noel, acompanhado da rena Rudolf, visitou os setores de Radioterapia, Quimioterapia, Ambulatórios e as alas de internação, levando mensagens de esperança a pacientes, acompanhantes e colaboradores.

Em cada parada, sorrisos surgiram, lágrimas de emoção apareceram e o ambiente hospitalar ganhou um brilho diferente, que só o Natal é capaz de proporcionar.

Além de distribuir carinho, o bom velhinho fez questão de reforçar, em sua mensagem, o verdadeiro significado da data: a união, a presença e a saúde como os bens mais valiosos da vida. “O Natal nos lembra do que realmente importa: estarmos juntos, cuidarmos uns dos outros e valorizarmos cada momento”, relembrou Papai Noel durante sua passagem.

“O Natal chegou hoje nos hospitais e, com ele, a certeza de que gestos simples contribuem para o tratamento dos pacientes. Muito obrigada aos Voluntários do Bem e a Cia Criativa por realizarem, de forma voluntária, esse trabalho trazendo para cada paciente o real significado do Natal”, agradeceu Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, mantenedora do HCC e HEC.