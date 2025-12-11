Natal Iluminado encanta quase 6 mil pessoas em Novo Horizonte

Projeto da Usina São José da Estiva e Grêmio Novorizontino trouxe o tema 'A Caixa Encantada'

Quase 6 mil pessoas viveram momentos de puro êxtase diante das novidades da quarta edição do Natal Iluminado, realizado pela Usina São José da Estiva e Grêmio Novorizontino. O tema “A Caixa Encantada” reforçou a mensagem de que os sonhos de Natal se tornam possíveis quando acreditamos. Nos telões, uma frase se repetia como um abraço caloroso: “A magia do Natal está em acreditar na bondade, na alegria e em um futuro cheio de sorrisos.”

A apresentação da Cia Criativa encantou o público ao levar anjos para o céu, em uma coreografia emocionante. O Tigrão fez sua participação especial e animou ainda mais o público presente. E quando o Papai Noel surgiu em seu trenó iluminado, sob luzes cintilantes e fogos de artifício, o público vibrou com a força de um momento verdadeiramente mágico.

A cena de Maria e José, acompanhados pelos anjos, foi outro instante de profunda emoção, embalado por músicas que tocaram o coração de todos.

O Estádio Jorge Ismael de Biasi acolheu famílias inteiras, muitas delas ansiosas para ver o Bom Velhinho de perto. Em vários momentos da noite, o público foi surpreendido com efeitos especiais, criando um clima ainda mais encantador. A festa também garantiu diversão para a garotada com diversos brinquedos e uma praça de alimentação repleta de delícias, tudo servido gratuitamente.

Ao final do espetáculo, crianças e famílias puderam tirar fotos com o Papai Noel. Os pequenos ainda receberam um presente especial, lembranças que certamente ficarão guardadas na memória.