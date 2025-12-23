Natal e Ano Novo devem movimentar 40 milhões de veículos

Na região, são esperados mais de 118 mil na Washigton Luís e 27 mil na Pedro Monteleone

Os feriados de Natal e Ano Novo devem intensificar significativamente o tráfego nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo. A previsão das concessionárias indica a circulação de mais de 40,5 milhões de veículos ao longo dos dois períodos — cerca de 20,8 milhões entre 23 e 29 de dezembro e 19,8 milhões entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Para atender à demanda, as concessionárias colocam em prática o Planejamento Operacional Especial (POE), com operação em capacidade plena ao longo de todo o período. As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e Praças de Pedágio atuarão reforçadas, com possibilidade de incremento de efetivo conforme a necessidade.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, haverá aumento de recursos operacionais, como guinchos e equipes de inspeção de tráfego, além da possibilidade de operações especiais de reversão de pistas na serra, como os esquemas 7×3 e 2×8, de acordo com a demanda.

Já a Rodovia dos Tamoios manterá o esquema padrão com duas faixas para subida e duas para descida. Outras rodovias de acesso ao litoral, como a SP-055 e a SP-098, também poderão contar com operações especiais para melhoria da fluidez.

Entre os corredores com maior fluxo esperado, destacam-se os sistemas administrados pela AutoBan, que projeta mais de 6 milhões de veículos somados entre Natal e Ano Novo, o Rodoanel Oeste, que deve receber cerca de 2,8 milhões e o Sistema Anchieta-Imigrantes, que pode ultrapassar 2,2 milhões.

REGIÃO

A expectativa da Ecovias Noroeste Paulista é que 774 mil veículos circulem pelos trechos administrados, que incluem as rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), Comendador Pedro Monteleone (SP-351), José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323).

A concessionária prevê movimento intenso na Washington Luís, sobretudo entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, com 288 mil veículos. Na região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, são esperados 118.624 veículos trafegando pela via. Já na Pedro Monteleone, devem passar 27 mil veículos pelo trecho de Catanduva, nos dias de operação.

Para garantir segurança e fluidez no tráfego, a Ecovias Noroeste Paulista realizará a Operação Especial de Natal, desta terça até a próxima segunda-feira, dia 29, com atuação nos 600 quilômetros de rodovias que administra. As obras de implantação de terceiras faixas na Washington Luís estarão suspensas até 4 de janeiro. Outros trabalhos serão restritos.

Viagem pede atenção e planejamento

Levantamento divulgado pela Ecovias Noroeste Paulista mostra que os atendimentos mais comuns em períodos de feriado são veículos quebrados, que representam 34% das ocorrências, sendo pane mecânica (26%), pneu furado (5%), falta de combustível (2%) e pane elétrica (2%). Antes de viajar, recomenda-se revisar o veículo, checar pneus, limpadores e iluminação, além de usar sempre o cinto de segurança e realizar pausas regulares durante trajetos longos.