Esporte
Natação de Catanduva conquista 54 medalhas em competição da FAP
Foto: Divulgação - Grupo catanduvense alcançou índices importantes para o Paulista e Brasileiro
Equipe de 27 nadadores se destacou no Torneio Regional da Federação Aquática Paulista
Por Da Reportagem Local | 22 de abril, 2026

A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva conquistou 54 medalhas no Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, em São José do Rio Preto, no último sábado. Ao todo, 27 nadadores representaram a cidade com técnica e muita garra.

De acordo com a técnica da equipe, Andrea Malfará, o evento apresentou nível elevado, com provas fortes e de muita competitividade. Para ela, a performance dos atletas e os resultados alcançados mostram que o trabalho desenvolvido está no caminho certo.

“Nossos atletas se apoiaram durante toda a competição, colocando em prática tudo o que vêm treinando dia após dia. O resultado disso não poderia ser diferente: foram 54 medalhas no total, sendo 25 de ouro, 17 de prata e 12 de bronze”, celebra a professora.

Além das medalhas, o grupo catanduvense alcançou índices importantes para os Campeonatos Paulista e Brasileiro, reforçando a evolução da equipe e o trabalho que vem sendo realizado.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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