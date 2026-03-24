Natação de Catanduva conquista 52 medalhas em torneio regional

A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva participou do 1º Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, no sábado, 21, e voltou para casa com 19 medalhas de ouro, 19 de prata e 14 de bronze, somando total de 52 medalhas. A delegação da Smel foi composta por 25 nadadores que representaram a cidade com dedicação.

A competição contou com a participação de 16 entidades esportivas, reunindo 304 nadadores, sendo uma equipe do Mato Grosso do Sul e as demais do estado de São Paulo. Foram duas etapas de disputas com nível técnico bastante elevado.

“Ainda assim, nossos atletas demonstraram toda a evolução conquistada nos treinamentos, com muitos superando suas marcas pessoais e alcançando resultados expressivos”, celebrou a técnica do grupo, Andrea Malfará.

A equipe já conta com três atletas classificados para o Campeonato Brasileiro: Miguel Favato, Pedro Henrique Fatore Pereira e Renan Lopes, que já conquistaram índices em algumas de suas provas e seguem em busca de novas classificações em outras provas nas próximas competições.

Além disso, muitos nadadores da equipe já conquistaram índices para o Campeonato Paulista, reforçando a força do trabalho desenvolvido e a evolução coletiva do grupo. “Seguimos muito orgulhosos do desempenho da equipe, que vem encarando grandes desafios com dedicação, garra e espírito competitivo”, completa Andrea.

O próximo compromisso da delegação catanduvense será no dia 28 de março, na 2ª etapa da Liga Paulista de Natação, em Birigui. Na sequência, eles terão novo desafio em busca de índices, no dia 18 de abril, em São José do Rio Preto. “Até lá, seguimos firmes nos treinamentos, com foco total em resultados cada vez mais positivos e na evolução contínua dos nossos atletas.”