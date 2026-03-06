NAP oferece curso de Libras a colaboradores da Fundação Padre Albino

O NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unifipa promove, a partir do dia 6 de março, o Curso de Libras – Língua Brasileira de Sinais, destinado aos colaboradores da instituição de ensino e de todas as unidades mantidas pela Fundação Padre Albino. A formação acontece até 15 de maio de 2026, com carga horária total de 20 horas.

Os encontros acontecem às sextas-feiras, das 15h às 16h, na sala D8 do Campus Sede da Unifipa. A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. As aulas serão ministradas pela Profa. Ma. Lidiane Ferrari Botteon, responsável pela condução dos conteúdos e atividades propostas ao longo do curso.

De acordo com a educadora, o curso tem como objetivo promover a compreensão dos processos comunicativos por meio da Libras, reconhecida como primeira língua da comunidade surda. A proposta também busca possibilitar aos participantes a aquisição de nova forma de comunicação, considerada essencial na atualidade, especialmente no contexto da inclusão social.

Além do aprendizado da língua, a iniciativa pretende ampliar o entendimento sobre as diferenças culturais entre surdos e ouvintes, favorecendo a comunicação bilíngue e contribuindo para a inclusão de pessoas surdas nos diversos espaços institucionais e sociais.