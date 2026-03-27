NAP da Unifipa lança Laboratório de Habilidades Socioemocionais

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unifipa abriu inscrições para o Laboratório de Habilidades Socioemocionais, cujo objetivo é fortalecer o desenvolvimento pessoal e emocional dos estudantes da instituição. O curso será ministrado pela Prof. Esp. Daniela Nery Oliani.

A proposta é oferecer encontros mensais com reflexões e atividades práticas voltadas ao autoconhecimento, à construção de propósito e ao desenvolvimento de competências socioemocionais. A iniciativa também busca contribuir para a trajetória acadêmica dos alunos, oferecendo suporte que vai além do conteúdo técnico dos cursos.

O primeiro encontro acontece no dia 10 de abril, às 9h, na Sala D18, no Campus Sede da Unifipa, com o tema “Autoconhecimento e propósito – Quem sou eu além do meu curso?”. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site www.unifipa.com.br/cursoslivres.

Além do encontro de abertura já estão previstas novas datas ao longo do ano: 8 de maio, 12 de junho, 7 de agosto, 11 de setembro, 9 de outubro e 13 de novembro.

De acordo com o NAP, o laboratório será contínuo ao longo do ano, com temas diferentes a cada mês, ampliando a discussão sobre aspectos emocionais, comportamentais e de desenvolvimento humano, considerados fundamentais para a formação integral dos estudantes.