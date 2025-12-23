Na região, só Rio Preto e Olímpia recebem veículos com foco na juventude

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, entregou, na semana passada, 22 veículos a municípios que fazem parte do projeto Agenda Jovem, possuem Casas da Juventude e/ou Espaço Juventude. Catanduva não foi contemplada e, na região, apenas Olímpia e São José do Rio Preto receberam os automóveis.

Os carros servirão como suporte para o desenvolvimento de programas e políticas que promovam o fortalecimento das comunidades, a capacitação de gestores e lideranças e, principalmente, a emancipação e o protagonismo de jovens entre 15 a 29 anos.

Para Raul Christiano, secretário-executivo de Estado da Justiça e Cidadania, a entrega é um marco para o fortalecimento das políticas voltadas à juventude. “Os veículos representam mais do que um benefício material, são um incentivo para ampliar e qualificar as oportunidades aos jovens em todo o estado”, afirmou, parabenizando o empenho de todos os envolvidos na iniciativa.

A entrega é resultado de um convênio assinado entre a SJC e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), fruto de emenda parlamentar do senador Marcos Pontes. O investimento total foi de R$ 1.584.000,00, sendo R$ 1.582.076,24 provenientes do Governo Federal e R$ 1.923,76 do Governo do Estado de São Paulo. Cada automóvel custou R$ 72.000,00.

“Investir na juventude é investir diretamente no futuro do país, do estado e das comunidades”, declarou o senador. “Muitos jovens não contam com o suporte familiar necessário e encontram nas políticas públicas o apoio fundamental para seu desenvolvimento”.

Foram contemplados os municípios de Arthur Nogueira, Bauru, Boituva, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Eldorado, Embu das Artes, Ilha Comprida, Itirapina, Jundiaí, Lorena, Marília, Monte Mor, Olímpia, Penápolis, Pilar do Sul, Piquete, Promissão, São José do Rio Preto, Tatuí e Uru.