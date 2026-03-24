Mutirão da Saúde das Mulheres amplia acesso a cirurgias

Os hospitais da Fundação Padre Albino participaram do Mutirão da Saúde das Mulheres, no final de semana. A ação integra o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que tem como objetivo ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas, exames especializados e procedimentos ambulatoriais pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a iniciativa foram realizados diversos procedimentos, como cirurgias de catarata, vitrectomia, artroplastias totais de quadril e joelho, além de colecistectomias por videolaparoscopia. As intervenções contribuíram para reduzir filas de espera e proporcionar mais agilidade no atendimento às pacientes.

A médica ortopedista Milena Bolini destacou a importância da iniciativa, especialmente por acontecer no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. “É um momento muito especial porque conseguimos melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Como mulher e ortopedista me sinto orgulhosa de participar desse marco para a Fundação. O foco é promover independência, melhorar a saúde e permitir que elas retomem suas atividades do dia a dia. Isso faz toda a diferença, não só na parte física, mas em toda a qualidade de vida”, afirmou.

Os atendimentos realizados no sábado e domingo foram destinados a pacientes previamente agendadas pela regulação de saúde.

A médica oftalmologista Adriana Romero Braga ressaltou a importância das cirurgias de catarata dentro da ação. Segundo ela, a doença é uma das principais causas de cegueira no mundo, mas também uma das condições mais tratáveis.

“Com cirurgia rápida e segura é possível devolver a visão e a qualidade de vida para muitas pessoas. Hoje, especialmente para mulheres que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de procedimento, conseguimos oferecer acolhimento e tratamento. Estamos devolvendo não só a visão, mas a autonomia e a função dessas mulheres na sociedade. Cuidar da saúde é cuidar da vida e hoje estamos aqui para fazer isso com muito carinho”, completou.