Musical e apresentações de dança compõem agenda festiva em Ibirá

Após promover programação artística e educativa gratuita em diferentes pontos de Ibirá, sua cidade-sede, a Cia. Arte das Águas encerra o Projeto Arteiros Intergerações na sexta-feira, 12, com a mostra final do projeto, que será apresentada na Praça da Matriz. A programação integra a agenda de aniversário de 104 anos de Ibirá, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Um dos destaques é o espetáculo “Sou Caipira, Ibirá, Póra - Teatro musical sertanejo em uma andança, utopias e uma chegança”, musical de rua que celebra a essência e a tradição da cultura caipira e a descoberta das águas milagrosas de Ibirá, que será exibido a partir das 20h.

O espetáculo retrata o artista e a sua criação, assim como o universo caipira da cultura raiz do interior, com músicas sertanejas antigas, atuais e autorais, contos, causos, depoimentos reais e fictícios, contextualizando com temas atuais como homofobia, machismo e a desvalorização da arte. O pano de fundo é a descoberta das águas de Ibirá, com seus poderes de cura.

A direção geral e musical de “Sou Caipira, Ibirá, Póra” é de Luiz Carlos Laranjeiras, ex-integrante do Teatro Vento Forte e parceiro de coletivos como Andaime, Coletivo dos Anjos e Cia. Burucutu. No elenco, Antonio Bucca, Duda Silva, Laísa Anselmi, Rian Gimenes e Victor Castioni.

A noite de encerramento também terá apresentação especial de dança do Projeto Arteiros. Crianças, adolescentes e adultos das turmas de dança artística sobem ao palco para interpretar coreografias que resultam de meses de dedicação e aprendizado.