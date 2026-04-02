Música nos Hospitais percorre alas de internação do Emílio Carlos

O Hospital Emílio Carlos recebeu ação especial voltada à humanização do atendimento: o projeto Música nos hospitais. A iniciativa, que ocorreu no último dia 28 de março, promoveu intervenções musicais itinerantes nas alas Laranja, Azul e Vermelha, levando momentos de leveza, emoção e acolhimento a pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade.

Formado por grupo de músicos voluntários da igreja Congregação Cristã do Brasil, com o apoio do Centro Integrado de Humanização dos hospitais da Fundação Padre Albino, o ‘Música nos hospitais’ tem como objetivo reforçar a importância de práticas que valorizem o cuidado além do aspecto clínico, como o caso da música. Os músicos percorreram diferentes setores do hospital ao som de temas clássicos, proporcionando experiência sensorial que contribuiu para a melhoria do ambiente e do estado emocional de todos os envolvidos.

De acordo com a assistente de Humanização, Ieza Rodrigues, mais do que entretenimento, o projeto se destaca como ferramenta terapêutica complementar, capaz de reduzir o estresse, promover o conforto e fortalecer vínculos entre pacientes, familiares e profissionais de saúde. “Ações como essas vão além do entretenimento. São fundamentais no contexto hospitalar e garantem o atendimento mais acolhedor e sensível, contribuindo diretamente para o bem-estar emocional de pacientes, acompanhantes e também de nós da equipe”, destacou.

Com repertório de clássicos conhecidos, o Música nos hospitais quer ampliar o gosto pela música erudita como terapia alternativa no processo de recuperação do paciente. “Eu sinto felicidade em participar; afinal, esse é o espaço correto para a música, já que ela ajuda no processo de cura”, relatou um dos músicos voluntários. Iniciada em 2023, a ação é realizada sempre no último sábado de cada mês.