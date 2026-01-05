Museu da Inclusão: passeio acessível, cultural e inspirador para as férias

O Museu da Inclusão, iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), surge como opção de passeio cultural, gratuito e acessível na cidade de São Paulo. Localizado dentro do Memorial da América Latina, na Barra Funda, o museu é dedicado à preservação da história e da luta das pessoas com deficiência, reunindo exposições interativas, experiências sensoriais e conteúdos educativos que valorizam a inclusão e os direitos humanos.

O espaço, projetado desde sua concepção para garantir plena acessibilidade, tem piso tátil, recursos em Libras, audiodescrição, legendas, rampas adequadas e materiais multissensoriais. Além disso, o Museu da Inclusão é reconhecido por sua atuação pioneira no ambiente digital, sendo o primeiro museu do país a receber o Selo de Acessibilidade Digital em seu portal on-line.

Durante as férias, o destaque da programação é a exposição “CPB 30 Anos — O Brasil que Inspira o Mundo”. A mostra celebra as três décadas de história do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e apresenta panorama da evolução do paradesporto no país, revelando os esforços, as políticas públicas e as estruturas que permitiram ao Brasil se tornar uma potência no esporte paralímpico.

A exposição reúne mais de 50 peças históricas e raras, incluindo a tocha paralímpica, medalhas marcantes, mascotes dos Jogos de 2016, uniformes, fotografias e documentos originais. Em diferentes linhas do tempo, o público acompanha os principais feitos do Comitê e a trajetória do Brasil nos Jogos Paralímpicos, desde os primeiros registros até as conquistas mais recentes — incluindo a inédita 5ª colocação do país nas Paralimpíadas de Paris 2024, impulsionada pelos atletas do Time São Paulo Paralímpico, responsáveis por 40% das medalhas brasileiras.

Além disso, os visitantes irão conhecer histórias transformadoras de atletas, como Sabrina Custódia, Mariana D’Andrea, Jerusa Geber, Beth Gomes, Maciel Santos e Harlley Arruda.